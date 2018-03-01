لأول مرة.. دي كابريو وبيت يتشاركان البطولة

يشترك نجما هوليوود #ليوناردو_دي_كابريو و #براد_بيت في بطولة الفيلم القادم للمخرج كوينتن تارانتينو، والذي تدور أحداثه في عام 1969 حول جرائم السفاح الأميركي تشارلز مانسون.

وقالت شركة "سوني بيكتشرز"، منتجة الفيلم، الأربعاء، إنه سيحمل اسم "وانس أبون ايه تايم إن هوليوود"، وإن دي كابريو سيجسد دور نجم سابق لمسلسل تلفزيوني، بينما سيؤدي بيت دور الممثل البديل لهذا النجم.

وهذا أول فيلم يجمع دي كابريو وبيت معاً في بطولته.

كما ذكرت "سوني بيكتشرز" في بيان: "يكافح الاثنان في هوليوود. لكن ريك (دي كابريو) لديه جارة مشهورة جداً بالمنزل الملاصق.. شارون تيت".

وقتلت الممثلة تيت زوجة المخرج رومان بولانسكي في عام 1969 على يد أتباع مانسون، أحد أخطر المجرمين في الولايات المتحدة. وتوفي مانسون في تشرين الثاني/نوفمبر 2017 عن عمر 83 عاماً، بينما كان يقضي عقوبة بالسجن مدة الحياة.

وسيعرض الفيلم الجديد في التاسع من آب/أغسطس 2019، أي بعد 50 عاماً بالضبط على مقتل تيت وأربعة من أصدقائها طعناً أو بالرصاص.

وقال تارانتينو إنه ظل يعمل على سيناريو الفيلم لخمسة أعوام، وعاش أغلب سنوات حياته في المنطقة في لوس أنجلوس "بما في ذلك في عام 1969 عندما كان عمره سبع سنوات".