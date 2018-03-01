مصر.. مهرجان سينما المرأة ينطلق السبت ولبنان ضيف الشرف

يبدأ بعد غد السبت مهرجان القاهرة الدولي الحادي عشر لسينما المرأة، بمشاركة 54 فيلماً روائياً وتسجيلياً من 34 دولة عربية وأجنبية.

وتتوزع أفلام المهرجان على قسم "البانوراما الدولية" ويضم 20 فيلماً، وقسم "قافلة سينما المرأة العربية واللاتينية" ويضم 9 أفلام، إضافة إلى قسم "الرسوم المتحركة" ويضم 8 أفلام.

كما يخصص المهرجان قسماً لأفلام التحريك يشمل 8 أفلام من سويسرا وكندا وهولندا والأرجنتين والنرويج ومصر. وتوزع باقي الأفلام على البرامج الموازية بالمهرجان.

ويشارك لبنان هذا العام بصفة ضيف الشرف ليكون بذلك أول بلد عربي في هذا القسم منذ انطلاق المهرجان. وينظم المهرجان بهذه المناسبة ندوة عن السينما اللبنانية في السنوات الأخيرة تشارك فيها الناقدة اللبنانية هدى إبراهيم والمخرجة رين ميتري ومديرة التصوير جوسلين أبي جبرائيل.

ويعرض المهرجان في الافتتاح الفيلم الجزائري "حتى آخر الزمان" بحضور مخرجته ياسمين شويخ.

والمهرجان عبارة عن مبادرة مستقلة من سينمائيات لتقديم أفضل الأفلام التي صنعتها نساء على مدى العامين السابقين وعرضت في أهم المهرجانات الدولية.

وتستمر الدورة الحادية عشرة للمهرجان حتى 9 مارس/آذار.