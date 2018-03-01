مهرجان تطوان لسينما البحر المتوسط يكرم منة شلبي

أعلن مهرجان تطوان لسينما البحر المتوسط، الخميس، عن تكريم أربع ممثلات من #المغرب و #مصر و #إسبانيا و #إيطاليا في دورته الرابعة والعشرين التي تنطلق في وقت لاحق من آذار/مارس الحالي.

وقال المهرجان في بيان بموقعه على الإنترنت، إنه سيكرم المغربية منى فتو، والمصرية منة شلبي، والإيطالية آنا بونايوتو، والإسبانية لويسا جاباسا "في حفلي الافتتاح والختام".

وسبق للمهرجان أن كرم منة شلبي (35 عاماً) بجائزة أفضل ممثلة عام 2016 عن دورها في فيلم (نوارة) من إخراج هالة خليل.

وتقام الدورة الـ24 للمهرجان في الفترة من 25 إلى 31 آذار/مارس الحالي في مدينة تطوان بشمال المغرب.

وكان المهرجان قد أعلن، في وقت سابق، أسماء رؤساء لجان تحكيم مسابقاته الثلاث. كما اختير المخرج التونسي، الناصر خمير، رئيساً للجنة تحكيم الفيلم الطويل والمخرج العراقي، قيس الزبيدي، رئيساً للجنة تحكيم الفيلم الوثائقي والناقد المغربي، خليل الدامون، رئيساً للجنة جائزة النقد.

يذكر أن مهرجان تطوان لسينما البحر المتوسط تأسس عام 1985، ويعد أحد أبرز المهرجانات العربية المعنية بسينما حوض البحر المتوسط.