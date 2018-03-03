تخصيص وقت من حفل الأوسكار لحركة "تايمز أب" ضد التحرش

خصصت أكاديمية فنون وعلوم السينما التي تمنح جوائز #الأوسكار وقتا لحركة "تايمز أب" المناهضة لـ سوء السلوك الجنسي في أماكن العمل خلال حفل توزيع الجوائز الذي يقام غداً الأحد.

وذكرت مجلتا "فارايتي" و"ذا هوليوود ريبورتر" الجمعة أن منظمي حملة الحركة قالوا إنهم عملوا مع منتجي حفل الأحد من أجل لفت الانتباه لقضيتهم.

ونقلت "فارايتي" عن المخرجة إيفا ديفورني قولها "تم اقتطاع بعض الوقت". لكن المنظمين لك يدلو بأي تفاصيل.

وهيمنت فضائح التحرش الجنسي على موسم الجوائز في #هوليوود وأجبرت عشرات الممثلين والمنتجين والوكلاء على التنحي أو تمت إقالتهم أو استبعادهم من مشروعات فنية.

ويمثل الوقت الذي خصصته الأكاديمية لحركة #تايمز_أب في حفل الأوسكار أكبر فرصة لها للظهور حيث ستصل إلى جمهور مميز من المشاهير وملايين يشاهدون الحدث على مستوى العالم.

وحركة "تايمز أب" التي بدأت في الأول من يناير/كانون الثاني هي صندوق تمويل للدفاع القانوني يهدف لدعم ضحايا #التحرش الجنسي في مجال الترفيه وخارجه.