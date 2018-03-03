ماذا قال عاصي الحلاني عن لجنة تحكيم "ذا فويس" الجديدة؟

كشف الفنان عاصي الحلاني أنه يتحضر لإطلاق أغنية منفردة بعد أسبوعين، كما أنه سيصورها فيديو كليب، رافضاً ذكر اسمها أو إعطاء تفاصيل أكثر عنها.

وقال عاصي في حديث لـ"العربية.نت"، إنه بدأ يستمع لأغنيات ألبوم جديد يحضّر له، وسيكون متنوعاً من حيث اللهجات، وهي اللبنانية والبدوية، وأغنية واحدة مصرية وبألوان شعبية ورومانسية، وتعاون في ألبومه الجديد مع ملحنين وشعراء من لبنان والخارج.

وعاصي يشجع الأغنية المنفردة "لسهولة تسليط الضوء عليها أكثر من الألبوم الذي تُظلم فيه بعض الأغنيات"، خاصة تلك التي لا يتم تصويرها ولو أن الألبوم أيضاً مهم لأرشيف الفنان.

وعبر الحلاني عن سعادته في مشاركته في برنامج "ذا فويس"، وهو أحب هذه التجربة، والبرنامج له مكانة خاصة في قلبه ولو أنه يفتقد أعضاء اللجنة القدامى، كالفنانة شيرين عبد الوهاب التي يحبها كثيراً، وهما على تواصل دائم، كما قال، وكذلك الفنان صابر الرباعي الذي يعتبره عاصي "أخاً عزيزاً".

وتذكر الفنان كاظم الساهر حين صور برنامج "ذا فويس كيدس"، وتحدث حينها معه قائلاً: "سأفتقدك كثيراً".

وأضاف الحلاني في ذات السياق أن علاقة طيبة تربطه بأعضاء اللجنة الحالية أيضاً، وهم أصدقاء، وهناك تناغم بينه وبين كل من محمد حماقي وأحلام وإليسا، والأجواء مرحة جداً، والحماس سيد الموقف فيما بينهم، وهم يتمتعون جميعاً بروح رياضية، كما عبر عاصي عن إعجابه بمستوى المشتركين هذا العام، حسب ما قال.

وتطرق إلى علاقته مع الفنانين، مؤكداً أن علاقة جيدة تربطه بمعظمهم، خاصة بالفنانين وليد توفيق وراغب علامة، ودائماً يهنئون بعضهم بعضاً بعد أي عمل فني جديد.

وأكد عاصي أن الأولوية في حياته هي لعائلته، وهو يحرص على أن يقضي أكبر وقت ممكن معها.

وعن بدايته في الغناء قال إن حلمه كان أن يصبح فناناً منذ كان في سن السابعة من عمره، وأطلق أغنيته الأولى حين كان في سن الـ15، وبعدها شارك في برنامج استديو الفن في العام 1986، وهو درس الموسيقى وتعلم العزف على آلة العود، وله تجارب عديدة في التلحين إلى جانب الغناء.