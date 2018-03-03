هكذا علق تامر حسني على نفاد تذاكر حفله بالسعودية

حماس كبير يعيشه المطرب المصري #تامر_حسني، استعداداً لحفله الأول بالمملكة العربية #السعودية، المقرر إقامته في الـ30 من آذار/مارس الحالي.

ونفدت تذاكر الحفل بعد ساعتين من طرحها للجمهور، وهو الأمر الذي علق عليه تامر حسني من خلال حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشر مقطع فيديو يظهر عملية بيع التذاكر وهجوم الجمهور على منفذ البيع، وتعبيرهم عن سعادتهم بحضور حفل نجمهم المفضل للمرة الأولى.

وعلق تامر على الأمر بكون نفاد التذاكر بعد طرحها بساعتين وقبل 28 يوماً من موعد الحفل هو شرف كبير للغاية، موجهاً شكره للشعب السعودي الكريم.