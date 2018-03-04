أحلام توزع "الذهب" على متسابقي "ذا فويس" الذين يفضلونها

في ظل المنافسة التي يشهدها برنامج #ذا_فويس بين المدربين الأربعة، اختارت أحلام أن تميّز المتسابقين المنضمين إلى فريقها عن غيرهم من المشتركين.

وهذا الأمر ظهر منذ بداية حلقات مرحلة "الصوت وبس"، حيث تمنح #أحلام المتسابق الذي يختار الانضمام إلى فريقها شارة تحمل حرف "A".

إلا أن ما حدث في حلقة السبت كشف عن قيمة الشارة التي تمنحها أحلام لأعضاء فريقها، وذلك بعدما اختار المتسابق الليبي #فؤاد_القريتلي الانضمام إلى فريق أحلام، رغم التفاف إليسا ومحمد حماقي له أيضاً، فيما لم يحرك عاصي الحلاني المقعد الخاص به.

وحينما همّ المتسابق بالمغادرة طلبت منه أحلام أن ينتظر من أجل أن تمنحه الشارة الخاصة بفريقها، لتسألها إليسا قائلة "هذا ذهب أحلام ؟"، لتجيب أحلام بأن فعلاً الشارة من الذهب.

هذا الأمر دفع عاصي الحلاني وحماقي إلى التوجه لأحلام من أجل الحصول على شارة، حيث قال عاصي "إذا دهب أعطيني واحدة"، وحاول الحصول على الشارة، لترفض أحلام قائلة "لا لا لا .. حق مشتركيني"، فيما قال حماقي لأحلام "على فكرة أنا ممكن أنضم لفريقك يا أحلام".