تخيل أن تأكل ذهباً.. نجوم الأوسكار فعلوها!

تخيل نفسك في حفل فاخر، تتلذذ بأشهى الأطباق، وتتناول الذهب!

لعل الأمر عصي على التصديق إلا أنه حصل فعلاً، فبعيد انتهاء توزيع جوائز #الأوسكار بدورته التسعين، ليل الأحد، في مدينة لوس أنجلوس الأميركية، توجه نجوم السجادة الحمراء إلى مأدبة عامرة، "نسجتها" يدا الطاهي النمساوي الشهير وولفغانج باك.

فساحر الطعام هذا استخدم في أطباقه "المزينة بالذهب" نحو 136 كغ من لحم ميازاكي واجيو الياباني، و1500 بيضة لطيور السمان، وحوالي 1400 زجاجة شمبانيا!

وكان الطاهي الشهير، الذي أكد أنه لن يسأم أبداً من الأوسكار طالما لم يسأم الأخير منه، على الرغم من مواظبته على إعداد مأدبة الحفل للسنة الرابعة والعشرين، كشف عن قائمة الطعام المميزة، يوم الخميس الماضي، التي استعان فيها بنحو 13.6 كغ من مسحوق الذهب القابل للأكل، احتفاء بحوالي 1500 ضيف من كبار النجوم والفائزين بالأوسكار.

يذكر أن الأطباق التي قدمت زادت على 50 طبقا، وشملت مقبلات من حبات البازلاء الصغيرة، ورافيولي الجزر مع الكمأة السوداء، وقسماً مخصصاً لطعام البحر النيء، لتقديم بارفيه الكافيار المزين بذهب من عيار 24 قيراطاً، بالإضافة لحلوى الماكرون بنكهات مستوحاة من مزيج مشروبات كحولية.