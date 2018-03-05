عايدة رياض: عمرو سعد استبعدني من مسلسل "بركة"

أخيرا قررت الفنانة المصرية #عايدة_رياض أن تكشف عن أسباب استبعادها المفاجئ من مسلسل " #بركة" الذي يقوم ببطولته #عمرو_سعد، رغم أنها كانت من أوائل المتعاقدين على بطولة العمل.

وفي لقاء مع برنامج "The Insider بالعربي" أكدت عايدة رياض أن عمرو سعد هو من استبعدها من المسلسل من تلقاء نفسه، ذلك الأمر الذي علقت عليه الفنانة المصرية قائلة: "طبعا دي حاجة سخيفة جدا.. لما حد ييجي يشيل عايدة رياض كده".

ورغم ما حدث تمنت عايدة رياض التوفيق لعمرو سعد ولباقي زملائها، مشيرة إلى كونها كانت تتمنى أن تكون هناك طريقة لائقة في التعامل.

وكشفت عن كونها توجهت إلى نقيب الممثلين الدكتور #أشرف_زكي بعدما حدث، وسألها عن رغبتها إن كانت تريده أن يوقف المسلسل أم لا، ولكنها رفضت ذلك الأمر.

وعلقت عايدة رياض على القصة قائلة: "مش مهم عندي طبعا المسلسل بتاع عمرو سعد خالص يعني".