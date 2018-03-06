سعد لمجرد يعود لوطنه حاملاً مفاجأة لمحبيه

نشر الفنان المغربي #سعد_لمجرد، تدوينة على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، الاثنين، زف من خلالها خبرا سعيدا لجمهوره.

وقال لمجرد، المتهم بالاعتداء الجنسي على فتاة فرنسية: "أودّ أحبائي أن أشارككم خبر عودتي المؤقتة إلى بلدي المغرب خلال الأيام المقبلة القريبة إن شاء الله، وسوف أغتنم هذه الفرصة كي أطرح عملي الجديد #غزالي_غزالي من وطني الحبيب".

وكان قاضي الحريات بفرنسا، قد قرر في أبريل 2017، إطلاق سراح لمجرد بشكل مؤقت. ومنذ تلك الفترة وهو ممنوع من مغادرة الأراضي الفرنسية.

واعتقلت الشرطة الفرنسية في 26 أكتوبر 2016، صاحب أغنية "لمعلم"، عقب تقدم فتاة فرنسية بشكوى ضده تتهمه فيها بمحاولة اغتصابها والاعتداء عليها.

وحضر لمجرد منذ مدة لإطلاق عمله الجديد، عقب نجاح عمله السابق LET_GO#، الذي أنجزه بعد مغادرته السجن الاحتياطي في باريس.