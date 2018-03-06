فرقة "العبية" السعودية تتألق في مهرجان الفجيرة للفنون

على إيقاعات الرقصات السعودية التراثية، وضمن فعاليات مهرجان الفجيرة الدولي للفنون الثاني، شاركت فرقة "العبية" السعودية للفنون الشعبية بالعديد من الرقصات السعودية، مثل العرضة والخبيتي والسامري والمزمار وغيرها من الرقصات الشعبية الشهيرة.

فرقة "العبية" لها العديد من المشاركات الفنية، من أبرزها مشاركتها في المهرجان السعودي الأضخم "الجنادرية" لأكثر من عقد من الزمن. كما شاركت في استقبال الرئيس الأميركي دونالد ترمب أثناء زيارته التاريخية للرياض.

تأسست الفرقة قبل 18 عاماً، ويفوق عدد أعضائها الثلاثين راقصاً وإيقاعياً، وقدمت العديد من العروض في أنحاء الخليج والعالم العربي، كما تم اخيارها من قبل وزارة الثقافة والإعلام في السعودية لتمثيل المملكة في المحافل العربية والإقليمية.