وفاء عامر تنقذ مسلسل محمد رمضان

إصابة مفاجأة تعرضت لها الفنانة #سلوى_خطاب خلال تصوير أحد الأعمال الدرامية، تسببت في ارتباك صناع مسلسل "نسر الصعيد" الذي يقوم ببطولته محمد رمضان من أجل العرض في شهر رمضان القادم.

جاء ذلك بسبب تعاقد سلوى خطاب على المشاركة في مسلسل #محمد_رمضان، حيث تلعب دور زوجة والده التي تقوم بتربيته في أحداث العمل، إلا أن الإصابة التي تعرضت لها منعتها من بدء التصوير.

وفي تصريحات لـ"العربية.نت"، أكد منتج المسلسل جمال العدل أن الفنانة سلوى خطاب أصيبت أثناء تصوير مسلسل آخر، ولم تشارك حتى الآن في تصوير مسلسل "نسر الصعيد".

وأشار إلى كون سلوى خطاب صديقة قبل أن تكون فنانة مشاركة بالعمل، وقدما معا العديد من المسلسلات، ولكن ارتباطهم بمواعيد التصوير والانتهاء منها، جعل من الصعب انتظار سلوى خطاب.

كما أوضح العدل أنهم تعاقدوا مع الفنانة #وفاء_عامر من أجل المشاركة بالمسلسل، مؤكدا أنها أنقذت الموقف، وهو ما يدفعه لتوجيه الشكر لها، خاصة أنها تعاقدت قبل يومين وبدأت تصوير مشاهدها بالمسلسل، نظرا للعلاقات الجيدة التي تربطها بشركة الإنتاج.

المسلسل من تأليف محمد عبد المعطي، ويشارك في بطولته درة وعائشة بن أحمد، فيما يتولى ياسر سامي الإخراج.

وكان العمل يحمل اسم "زين"، في إشارة إلى اسم الشخصية التي يلعبها رمضان في المسلسل، قبل أن يتم تغييره إلى "نسر الصعيد"، حيث يقدم رمضان شخصية ضابط بالقوات المسلحة.