صلاح السعدني يظهر بعد غياب.. هكذا صارت ملامحه

بعد غياب امتد لفترة طويلة، ظهر الفنان المصري #صلاح_السعدني أخيرا لجمهوره حتى وإن كان الأمر من خلال صورة التقطت له أثناء التنزه.

وهو ما قام به نجله الفنان #أحمد_السعدني، حيث نشر صورة لوالده من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والتي ظهر بها السعدني بصحبة عائلته أثناء التواجد بالنادي الأهلي بمدينة الشيخ زايد بالقاهرة.

وعلق السعدني الصغير على الصورة قائلا "كبير العيلة صاحي بدري نشيط وأنا لسه صاحي"، خاصة أنه لم يظهر في الصور التي تم التقاطها.

صلاح السعدني الذي أطل من خلال مسلسل "القاصرات" قبل 5 سنوات في آخر ظهور درامي له، شهدت الصور الخاصة به تفاعلا من قبل عدد كبير من الفنانين الذين حرصوا على التعليق وإرسال التحية للعمدة – كما يلقبه الجمهور- من خلال نجله.

وكانت #شائعات_المرض تلاحق صلاح السعدني طوال فترة غيابه عن الساحة الدرامية، وهو الأمر الذي كان مزعجا لأسرته.