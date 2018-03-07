هل تذكرون أشرقت؟ من "فويس كيدز" إلى ديو مع إيهاب توفيق

تستعد الطفلة المصرية، أشرقت أحمد، التي عرفها الجمهور بعد مشاركتها في برنامج "ذا فويس كيدز" لطرح أغنية جديدة احتفالاً بعيد الأم.

وكشف والدها المطرب أحمد سعد عن كون ابنته ستطرح خلال الأيام المقبلة دويتو غنائياً يجمعها بالمطرب إيهاب توفيق يحمل اسم "ما شفتش زي أمي".

كما نشر من خلال حسابه على "فيسبوك" مجموعة من الصور التي تجمع ابنته بإيهاب توفيق، وذلك خلال تسجيل الأغنية التي كتب كلماتها الشاعر عوض بدوي، ووزعها وليد سعد، حيث تم التسجيل في استوديو صوت الحب.

أشرقت أحمد، التي تبلغ من العمر 10 سنوات، أحيت مؤخراً حفلتين بالمملكة العربية السعودية، ثم أدت مناسك العمرة بصحبة والدها لتعود بعدها إلى مصر.

واستطاعت خلال مشاركتها بالبرنامج الذي عرض عبر شاشة "MBC مصر" أن تبهر المتابعين، ووصلت إلى العرض المباشر النهائي، لكنها لم تحصد اللقب.