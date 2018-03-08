تامر حسني يعلن موعد ألبومه.. ويكشف عن أول أغنية

استجابة لأسئلة جمهوره، كشف الفنان المصري #تامر_حسني عن موعد طرح ألبومه الجديد، الذي يحضر أغانيه في الوقت الحالي.

وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي #فيسبوك، حيث أعلن لمحبيه عن أن الألبوم الجديد سيطرح في الفترة بين عيد الفطر وعيد الأضحى المقبل، طالما أن الأمور تسير وفق ما هو مخطط له دون أي تغيير.

ولم يكتف تامر الذي يستعد لحفله الأول بالمملكة العربية السعودية نهاية الشهر الجاري بذلك، بل أوضح لمتابعيه أنه سيكشف المعلومات الخاصة بالألبوم بشكل متتال من خلال صفحته على "فيسبوك".

وأشار إلى كونه يعمل في الوقت الحالي على أغنية هامة تحمل اسم "تمن إخيار" كتبها الشاعر صابر كمال، وهذه المرة الثانية التي يتعاون فيها معه بعد أن قدم له من قبل أغنية "العقدة اتفكت" في ألبوم "180 درجة".

أما لحن الأغنية فيختص به الملحن شريف بدر، على أن يتولى التوزيع الغنائي شريف مكاوي، بينما يتولى شريف فهمي عزف الجيتار الخاص بالأغنية.

وينتظر الجمهور الألبوم الجديد، بعدما كان آخر ألبوم طرحه تامر يحمل اسم "عمري ابتدا" قبل عامين.