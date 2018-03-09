رغم قضية الاغتصاب.. سعد لمجرد يطلق أغنية جديدة بالمغرب

رغم قضية الإغتصاب التي تلاحقه في فرنسا، أطلق الفنان المغربي سعد لمجرد مساء الجمعة أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان "غزالي" على طريقة الفيديو كليب، ليصل عدد مشاهداتها إلى أكثر من نصف مليون مشاهدة.

وأصدر لمجرد جديده من بلده المغرب لأول مرة، منذ اتهامه بفرنسا شهر أكتوبر 2016 في قضية اغتصاب، وذلك بعد أن سمح له القضاء الفرنسي بالسفر مؤقتا إلى بلاده، شرط عدم الإدلاء بأي تصريح صحفي أو إقامة حفلات فنية.

ونقلت وسائل إعلام أن المجرّد وصل مساء الأربعاء إلى الدار البيضاء. وأوضح الفنان في رسالة صوتية نشرتها مواقع محلية أنه في زيارة مؤقتة إلى #المغرب، وسيعود لفرنسا على الفور.

وتطرق لمجرد من خلال أغنيته الجديدة التي أدّاها باللهجة المغربية وبإيقاع غربي لجمال المرأة، وأكد لمجرد لدى وصوله إلى المغرب هذا الأسبوع ، أنه "عمل على هذه الأغنية من كل قلبه من إجل إعطاء الابتسامة لمحبيه".

وصوّر سعد لمجرد فيديو كليب أغنية "ياغزالي" في العاصمة الفرنسية باريس، واستمر تصويره لشهور، عقب تمكينه من السراح المؤقت منذ شهر أفريل/ أبريل من العام الماضي.

وقالت محامية الشابة المدّعية على الفنان المغربي أن عليه أن يكون في فرنسا يوم 9 نيسان/إبريل للخضوع لفحص طبي على علاقة بالقضية.

ووجهت السلطات الفرنسية إلى لمجرد، البالغ 32 عاما، في 28 تشرين الأول/أكتوبر بالعاصمة الفرنسية باريس تهمة "الاغتصاب مع ظروف مشددة للعقوبة"، وأدخل السجن للاشتباه بأنه اعتدى قبل يومين على ذلك في باريس على شابة في العشرين من العمر.

والفنان متهم أيضا في #الولايات_المتحدة في قضية اغتصاب تعود للعام 2010.

وحصدت الأغنية الأخيرة للفنان بعنوان " #غلطانة" حوالي 110 ملايين مشاهدة على الإنترنت، في حين تمت مشاهدة فيديو أشهر أغانيه " #المعلم" أكثر من 450 مليون مرة.