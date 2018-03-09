لماذا اعتذر الممثل السوري أويس مخللاتي من ندين نجيم؟

في حوار خاص له مع "العربية نت"، كشف الممثل السوري أويس مخللاتي الذي عرف بشخصية "صخر" في مسلسل #الهيبة أن هناك مفاجآت عديدة في الجزء الثاني من المسلسل، خاصة بالنسبة لعائلة شيخ الجبل.

واعتبر أويس أن نجاح الجزء الأول من المسلسل كان نتيجة العمل الجماعي المشترك الذي تميز به الفريق، والذي أدّى بالنهاية إلى نسبة المتابعة العالية التي نالها العمل على المستويين العربي والعالمي، والأصداء التي وصفها بالممتازة.

وقال أويس: "قدمت شخصية صخر، ولي فرصة حاولت من خلالها إثبات شيء آخر ومختلف عما قدمته من قبل".

وعن الفنان #تيم_حسن، صرّح أويس أنه صديق عزيز، وقد استفاد من خبرته كثيرا، وتمنى له دوام النجاح.

وتطرق في حديثه إلى الممثلة ندين نسيب نجيم، حيث اعتذر منها عن الضرب الذي تلقته منه في مسلسل "نص يوم"، وأكد أنه يفتقد لحضورها في الجزء الثاني من مسلسل "الهيبة"، وتمنى لها التوفيق في عملها القادم "طريق" إلى جانب الممثل #عابد_فهد.

وكان أويس قد شارك سابقاً في مسلسل "نص يوم"، حيث كانت فرصته التمثيلية الأولى.

وعن مشاركته في برنامج "ديو المشاهير"، قال أويس إن هذه التجربة كانت لطيفة وصعبة في آن واحد، خصوصاً أن هناك لجنة تقيّم المشتركين.

وأشار إلى أنه من الممكن طرح أغنية له لتكون "من القلب إلى القلب" سيطلقها في حال أتيحت له الظروف المناسبة لذلك.

وعن بلده، قال أويس إن الحرب السورية تركت أثرها السلبي على كل السوريين وليس على الممثلين فقط. وأكد أنه مع تجسيد الحرب السورية في الدراما والمسلسلات، معتبراً أن كل ما قدم حتى اليوم في الدراما لا يوفي #سوريا حقها.

ولم يؤيد أويس من يقول إن الدراما التركية ضربت #الدراما_السورية، وأشار إلى أنه "في النهاية لا يصح إلا الصحيح".