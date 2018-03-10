شاهد..أغنية سعد لمجرد الجديدة.. وما علاقة مايكل جاكسون؟

رغم قضية الاغتصاب التي تلاحقه في فرنسا، أطلق الفنان المغربي #سعد_لمجرد مساء الجمعة أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان "غزالي" على طريقة الفيديو كليب، ليصل عدد مشاهداتها خلال دقائق إلى أكثر من نصف مليون مشاهدة، بمعدل 50 ألف كل 5 دقائق.



وأصدر لمجرد جديده من بلده المغرب لأول مرة، منذ اتهامه في فرنسا شهر أكتوبر 2016 بقضية اغتصاب، وذلك بعد أن سمح له القضاء الفرنسي بالسفر مؤقتا إلى بلاده، شرط عدم الإدلاء بأي تصريح صحفي أو إقامة حفلات فنية.

وتطرق لمجرد من خلال أغنيته الجديدة التي أدّاها باللهجة المغربية وبإيقاع غربي لجمال المرأة، مؤكداً لدى وصوله إلى المغرب هذا الأسبوع، أنه "عمل على هذه الأغنية من كل قلبه من أجل إعطاء الابتسامة لمحبيه".

وتظهر في مقاطع الأغنية مشاهد لملك البوب العالمي #مايكل_جاكسون ، مؤدياً بعض رقصاته التي تميز بها.

وصوّر الفنان المغربي فيديو كليب أغنية "ياغزالي" في العاصمة الفرنسية باريس، واستمر تصويره لشهور، وهو عمل فني لطالما انتظره جمهوره ومحبوه، الذين كانوا يتابعون آخر أخباره من على صفحته على موقع "انستغرام" للتواصل الاجتماعي، عقب تمكينه من السراح المؤقت منذ شهر إبريل من العام الماضي.

ومن المتوقع أن تحصد هذه الأغنية ملايين المشاهدات، على غرار أغنيته الأخيرة التي أطلقها بعد خروجه من السجن " لات غو" التي شوهدت أكثر من 120 مليون مشاهدة منذ شهر أغسطس من العام الماضي.

ونقلت وسائل إعلام أن المجرّد وصل مساء الأربعاء إلى الدار البيضاء. وأوضح الفنان في رسالة صوتية نشرتها مواقع محلية أنه في زيارة مؤقتة إلى #المغرب، وسيعود لفرنسا على الفور.

في حين قالت محامية الشابة المدّعية على الفنان المغربي إن عليه أن يكون في فرنسا يوم 9 نيسان/إبريل للخضوع لفحص طبي على علاقة بالقضية

يذكر أن السلطات الفرنسية وجهت إلى لمجرد، البالغ 32 عاما، في 28 تشرين الأول/أكتوبر بالعاصمة الفرنسية باريس تهمة "الاغتصاب مع ظروف مشددة للعقوبة"، وأدخل السجن للاشتباه بأنه اعتدى قبل يومين على ذلك في باريس على شابة في العشرين من العمر.

والفنان متهم أيضا في #الولايات_المتحدة في قضية اغتصاب تعود للعام 2010.

وحصدت الأغنية الأخيرة للفنان بعنوان " #غلطانة" حوالي 110 ملايين مشاهدة على الإنترنت، في حين تمت مشاهدة فيديو أشهر أغانيه " #المعلم" أكثر من 450 مليون مرة.