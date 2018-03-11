عبادي الجوهر ونوال الكويتية يغنيان على ضوء القمر

يُحيي المطرب عبادي الجوهر، والفنانة نوال الكويتية حفلاً غنائياً على مسرح "المجاز" بالشارقة يوم 16 مارس المقبل، وسيكون جمهور النجمين موعوداً بليلة من الشجن والطرب الرفيع ويتوقع أن تحظى هذه الحفلة باهتمام كبير، لشعبية النجمين ونوع اللون الغنائي العاطفي الذي يقدمانه.

وتتراوح أسعار تذاكر الحفلة ما بين 105 إلى 785 درهما إماراتيا مقسمة على 8 فئات.

مسرح "المجاز" الذي سيحتضن الحفلة تم افتتاحه عام 2014 ويتسع لحوالي 4500 شخص، ويشبه في تصميمه المدرج الروماني فهو مسرح نصف دائري مفتوح في الهواء الطلق، واحتضن قبل يومين حفلة جمعت الفنانين نجوى كرم وملحم زين.