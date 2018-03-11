لماذا رفضت إليسا مصافحة متسابقة "ذا فويس"؟

في الحلقة الأخيرة من مرحلة "الصوت وبس" ببرنامج "ذا فويس" الذي يعرض عبر شاشة "MBC مصر"، كانت المنافسة مشتعلة من أجل حصد الأصوات الأخيرة بالفرق.

حيث دخل الرباعي عاصي وأحلام وإليسا وحماقي في سباق من أجل اختيار الأصوات الأخيرة بفرقهم، على أن تتمتع هذه الأصوات بالموهبة التي تمكنها من المنافسة على لقب الموسم الرابع.

مهمة صعبة كان لابد من إتمامها، خاصة أن الاختيارات محدودة، ذلك الأمر الذي دفع الجميع للقتال على الأصوات المميزة، وهو ما حدث حينما صعدت المتسابقة هالة مالكي إلى المسرح.

حيث التف إليها المدربون الأربعة، ودخلت إليسا في تحد كبير من أجل ضمها إلى فريقها، قبل أن تختار هالة الانضمام إلى فريق محمد حماقي.

ذلك الأمر الذي دفع أحلام إلى التعليق غاضبة بأنها أخبرت إدارة "MBC" ألا تتعاقد مع حماقي، في تعبير عن قوة المنافسة ونجاحه في ضم الأصوات المميزة إلى فريقه.

وحينما توجهت المتسابقة إلى اللجنة من أجل مصافحة الجميع، رفضت إليسا مصافحتها قائلة "ما تسلمي عليا أبدا"، لتتدخل أحلام قائلة "تمزح تمزح"، وهو ما جعل إليسا تدخل في نوبة ضحك ثم تحتضن المتسابقة.