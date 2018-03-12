شيرين تعلق على الحكم بحبسها: ظلم وتعسف

بعد أسبوعين من الحكم بـ #حبس_شيرين عبد الوهاب لـ6 أشهر بتهمة الإساءة للدولة المصرية، قررت المطربة المصرية أن تعلّق على ما صدر بحقها.

وفي لقاء مع برنامج "Insider بالعربي" عقب انتهاء حفلها بالقرية العالمية بدبي، أكدت #شيرين أنها تحترم القضاء المصري، ولكنها ترى أن هناك بعض الظلم والتعسف بحقّها.

وأشارت المطربة إلى كونها مصرية وعربية، كما أن الحفل الذي تسبب في الأزمة انتشر منه مقطع فيديو آخر وتحدثت فيه بشكل جيد عن بلدها #مصر.

واعتبرت أنه عندما تقوم بشيء سلبي تجد أن الجميع يتحدث عنها، أما عند قيامها بأمر إيجابي لا يتحدث أحد عنها، حسب تأكيدها، معربةً عن دهشتها بهذا الأمر. وأضافت: "أنا مش عارفة ليه كده.. يعني أنا نفسي اللي يكبر واللي يتشهر الحاجات الحلوة والإيجابية مش الحاجات السلبية إذا كان ليا أو لغيري".

أما ما يخص الأغنية سبب الأزمة وهي أغنية "ما شربتش من نيلها"، فقد أكدت أنها تفضل أن يغنيها أي شخص آخر وألا تقوم هي بغنائها بعد الآن، وطلبت ألا تتحدث في هذا الأمر خاصة وأنه "حساس" بالنسبة لها، كما رفضت أن يشكك أحد في وطنيتها أو يزايد عليها في هذا الأمر.

وتعود أزمة شيرين إلى الفيديو الذي تم تسريبه من إحدى حفلاتها، حينما طلبت منها فتاة من الخضور تقديم أغنية #ما_شربتش_من_نيلها فردت قائلةً "يجيلك بلهارسيا"، وهو ما اعتبره كثيرون سخرية من نهر #النيل.