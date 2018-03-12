عبدالله بالخير: خبر زواجي بهيفاء تصدر مواقع التواصل

في أجواء سادها المرح، قدم الفنان الإماراتي عبدالله بالخير حفلاً غنائياً علي هامش فعاليات مهرجان الفجيرة الدولي للفنون، قدم من خلاله العديد من أغانيه الشهرية التي تفاعل معها الحضور وبادله نفس الشعور وتمايل على أنغام أغانيه.

بالخير أكد أن تفاعله مع الجمهور كان بسبب معرفته المسبقة بالحاضرين الذين ينتمون إلى الوسط الفني من ممثلين وممثلات الخليج الذين حرصوا على التواجد في الحفل والتفاعل معه.

وفيما يخص الإشاعات التي تطاله فيما يتعلق بالزواج، قال بالخير إنه لا تزال أصداء خبر زواجه بالفنانة اللبنانية هيفاء وهبي تلاقي رواجاً على مواقع التواصل الاجتماعي رغم مرور أشهر على الخبر.

وفيما يخص آخر أعماله، ذكر أنه يجهز لعمل جديد من كلمات الشيخ حمدان بن محمد بن راشد "فزاع"، وألحان فايز السعيد والذي سيرى النور قريباً وسيصور عن طريق الفيديو كليب.