وفاة الممثل الكويتي عبدالله الباروني عن عمر 44 عاماً

توفي الفنان الكويتي عبدالله الباروني، صباح الثلاثاء، عن عمر ناهز 44 عاماً، فيما سيوارى جثمانه الثرى عصراً في مقبرة الصليبخات الكويتية.

وتفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مع خبر وفاة الفنان، معبرين عن صدمتهم، من خلال هاشتاغ #عبدالله_الباروني على #تويتر، فيما تناقلوا معلومات مفادها أن الوفاة كانت بسبب سكتة قلبية.

انتقل الى رحمة الله تعالى الفنان والصديق و الحبيب وطيب القلب عبدالله الباروني فجر اليوم نسأل الله له الثبات عند السؤال والرحمة والمغفرة وان يسكنه فسيح جناته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان ..رحمة الله عليك ياغالي والله ماني عارف شكتب

انا لله وانا اليه راجعون pic.twitter.com/ounD1ZD6HI — بشار جاسم الكندري (@bashar__jassem) March 13, 2018

يذكر أن عبد الله الباروني ممثل كويتي من مواليد 1973. بدأ التمثيل عام 1991، من خلال مشاركته في مسرحية "فري كويت" أما مشاركته في الدراما فكانت عام 1998 من خلال مسلسل "زمن الإسكافي" بدور "صخر".

وفي عام 2003 شارك عبد الله الباروني في عدد من الأعمال الهامة منها: "رحلة بوبلال"، "ياخوي"، "حتى التجمد" وفي عام 2004 و2005 شارك عبد الله الباروني أيضاً في "شباب كول"، "مال وأحلام"، "الأخرس"، "ان فات الفوت"، وغيرها، وحصل الراحل على جائزة أفضل ممثل دور ثاني في "مهرجان الكويت المسرحي" عن مسرحية "صانع السفن".

وفي عام 2007 شارك في أكثر من 5 أعمال درامية ومنها: (رحلة شقى، في البيوت أسرار، الأصيل، أوه يا مال وغيرها).

أما آخر أعماله وأبرزها عام 2013 كانت "أيام العمر"، و"بركان ناعم"، و"حبيبة".

​​​​​