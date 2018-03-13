وفاة الممثل الكويتي عبدالله الباروني عن عمر 44 عاماً

توفي الفنان الكويتي عبدالله الباروني، صباح الثلاثاء، عن عمر ناهز 44 عاماً، فيما سيوارى جثمانه الثرى عصراً في مقبرة الصليبخات الكويتية.

وتفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مع خبر وفاة الفنان، معبرين عن صدمتهم، من خلال هاشتاغ #عبدالله_الباروني على #تويتر، فيما تناقلوا معلومات مفادها أن الوفاة كانت بسبب سكتة قلبية.

يذكر أن عبد الله الباروني ممثل كويتي من مواليد 1973. بدأ التمثيل عام 1991، من خلال مشاركته في مسرحية "فري كويت" أما مشاركته في الدراما فكانت عام 1998 من خلال مسلسل "زمن الإسكافي" بدور "صخر".

وفي عام 2003 شارك عبد الله الباروني في عدد من الأعمال الهامة منها: "رحلة بوبلال"، "ياخوي"، "حتى التجمد" وفي عام 2004 و2005 شارك عبد الله الباروني أيضاً في "شباب كول"، "مال وأحلام"، "الأخرس"، "ان فات الفوت"، وغيرها، وحصل الراحل على جائزة أفضل ممثل دور ثاني في "مهرجان الكويت المسرحي" عن مسرحية "صانع السفن".

وفي عام 2007 شارك في أكثر من 5 أعمال درامية ومنها: (رحلة شقى، في البيوت أسرار، الأصيل، أوه يا مال وغيرها).

أما آخر أعماله وأبرزها عام 2013 كانت "أيام العمر"، و"بركان ناعم"، و"حبيبة".