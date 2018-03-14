خبر مفاجئ.. انفصال جيجي حديد وزين مالك

في خبر فاجأ الجميع، أعلن زين مالك وعارضة الأزياء الشهيرة جيجي حديد، يوم الثلاثاء، انفصالهما بعد ارتباط دام عامين، فيما كتب كلاهما بيانا يعبر عن الحب والاحترام للآخر.

ولم يقدم مالك، وهو عضو سابق في فريق "وان دايركشن" الغنائي البريطاني، ولا جيجي، وهي عارضة أزياء لدور مثل فيكتوريا سيكريت وفندي وتومي هيلفيجر، سبباً للانفصال.

لكن بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فقد قال مصدر مقرب من الثنائي إن سبب الانفصال يعود لضغط العمل الكبير عليهما، فجدولهما مليء بالأعمال الكفيلة بإنهاء أي علاقة، وهذا الأمر جعلهما ينفصلان في مارس الجاري.

وأضاف المصدر "علاقة الحب بينهما انتهت، لكنهما سيحافظان على صداقتهما، وسيدعمان بعضهما بعضاً دوماً، ومن الممكن أن تعود علاقتهما من جديد".

وقال مالك (25 عاما) في رسالة على حسابه على تويتر، إنه وجيجي "ارتبطا بعلاقة معبرة عن الحب والمرح على نحو لا يصدق"، وإنه يكن إعجابا كبيرا بها "كامرأة وصديقة".

وعبرت جيجي (22 عاما) في رسالة على حسابها على تويتر عن أطيب تمنياتها لمالك في المستقبل، قائلة "سأظل ممتنة أبدا للحب والوقت ودروس الحياة التي تبادلتها مع زين".

هذا وألغى زين مالك متابعة حسابات جيجي ووالدتها عبر موقع "انستغرام".

وبدأ الاثنان التعارف في أواخر 2015، وأعلنا علاقتهما بالظهور معا في حفل في مايو/أيار 2016، وجرى تصويرهما معا على غلاف عدد أغسطس/آب 2017 من مجلة فوج.