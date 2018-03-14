رحيل الأديبة اللبنانية إميلي نصرالله عن 87 عاما

غيب الموت الكاتبة اللبنانية والمؤيدة لحقوق المرأة، إميلي نصرالله، عن عمر 87 عاما بعد معاناة مع مرض السرطان.

وقالت ابنتها مها نصر الله إنها توفيت في بيروت مساء أمس الثلاثاء.

تطرقت كتاباتها إلى إصرار المرأة والهجرة والإرهاب الذي واكب الحرب الأهلية اللبنانية في الفترة من عام 1975 حتى عام 1990.

قامت اميلي نصرالله بتأليف العديد من الروايات وكتب الأطفال، وحصلت على جوائز إقليمية ودولية عن أعمالها.

وبدأت حياتها المهنية كصحفية ونشرت كتابها الأول "طيور أيلول" عام 1962 ليحظى بإشادة النقاد.

وكتب رئيس الوزراء اللبناني سعد #الحريري على تويتر: "بغياب الأديبة اميلي نصرالله يخسر لبنان والعرب اليوم شعلة من رموز الأدب والإبداع اللبناني ومناضلة لحقوق المرأة شكلت قيمة فكرية مضافة لوطننا وعالمنا العربي".

ولإميلي نصرالله أربعة أبناء.