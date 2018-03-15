إحالة فيفي عبده إلى النيابة.. والسبب؟

أفادت وسائل إعلام محلية أن وزارة المالية المصرية أحالت ملف الراقصة والفنانة المصرية #فيفي_عبده إلى نيابة الأموال العامة بتهمة إخفاء نشاطها الفني الحقيقي، وعدم تسجيل إيرادات أعمالها الفنية، بهدف التهرب من دفع الضرائب، وتم بالفعل تسجيل قضية تهرب ضريبي في النيابة.

وفي التفاصيل، أنه في مراجعة لسجلات الضرائب لعام 2016، تبين إخفاء فيفي لإيراداتها الحقيقية عن مصلحة الضرائب، حيث تم فحص جميع إيراداتها خلال فترة التهرب الضريبي من قبل المصلحة وعمل مذكرة بها، وتم رفعها لوزير المالية الذي وافق على إحالة الملف للنيابة والتحقيق.

إلا أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد استدعاء عبده لسراي النيابة بهدف الاستماع إلى أقوالها.