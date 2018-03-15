السدحان: "بدون فلتر" سيغير مسار الدراما السعودية

بدأت كاميرا مجموعة من المخرجين السعوديين لتصوير مسلسل #بدون_فلتر، الذي شارك في كتابته 12 كاتباً، ويقدم بطولته الفنان عبدالله السدحان.

وبدأت أولى تصوير حلقات المسلسل في محافظة شقراء، بحلقة عنوانها "النحّات" من بطولة السدحان، إبراهيم الحساوي، عبدالله عسيري، وعبدالله السناني، وسينتقل طاقم العمل بعد ذلك إلى الرياض لاستكمال العمل الذي يتم تحضيره لشهر رمضان القادم.

من جانبه، أكد الفنان عبدالله السدحان لـ"العربية.نت" أن مسلسل بدون فلتر، سيظهر برؤية مختلفة عبر استقطاب مواهب شبابة سعودية على مستوى الإخراج والتأليف، والتي ستغير مسار الخط الدرامي الذي عايشناه في السابق، وقال "فوجئت بأفكار فنية رفيعة المستوى، لم يسبق لي في تجاربي السابقة أن خضت مثلها، ثم لا ننسى التقنية الاحترافية في التصوير والتي ستعطي شكلاً مذهلاً للشاشة السعودية".

وأضاف: "هذا العمل يعتبر شراكة فكرية من أجل تقديم محتوى مختلف عن العادة، نطمح من خلاله لتقديم مسلسل يليق بمستوى تطلعات القائمين على التلفزيون والجمهور".

وأكد أنه لم يدخل هذا العمل ليقدم شخصيات سبق وطرحها، والنص هو الحكم الذي يحدد ذلك، فطاقم العمل سيبذل كل الجهد لضمان صناعة عمل يضيف الكثير للدراما #السعودية، كون هذا العمل يعد مرحلة جديدة بكل تفاصيله، وحول أدواره بالعمل قال: "الشخصيات التي سأقدمها ستكون جديدة ولم يسبق لي عملها".

هذا ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب #السدحان، نخبة من نجوم الشاشة الخليجية، منهم الفنان محمد الطويان، سعد الفرج، حسن البلام، أحمد العونان، إبراهيم الحساوي، سعد خضر، علي إبراهيم، يوسف الجراح، فاطمة الحوسني، أميرة محمد، نيرمين محسن، إلى جانب كل من "بشير الغنيم، محمد الكنهل، ماجد مطرب فواز" والممثلات "ليلى سلمان، زهرة عرفات، ودانا السالم".

ويناقش المسلسل في حلقاته الثلاثين، قضايا اجتماعية في قوالب عدة منها الكوميديا السوداء، وسيقدم العمل حلقات متصلة منفصلة، ومن ضمن الحلقات التي حصلت عليها "العربية.نت" التوبة، الحية صارت حية، غسالة جدي، بدون عنوان، الدراجون، أخت رجال، مادة 77، سيفي سوير، كريك.