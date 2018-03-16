الموت يغيب شقيق الفنان المصري عمرو عبد الجليل

رحل في الساعات الأولى من صباح الجمعة السيناريست المصري #طارق_عبدالجليل، شقيق الفنان عمرو عبد الجليل.

وشيعت جنازة الراحل بعد صلاة الجمعة من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين بالقاهرة، حيث تواجد الدكتور #أشرف_زكي نقيب الممثلين من أجل تقديم واجب العزاء لعمرو عبد الجليل.

وقدم طارق عبد الجليل للسينما 6 أفلام هم "الزمن والكلاب" الذي قام ببطولته نور الشريف ودلال عبد العزيز عام 1996، وفيلم "عايز حقي" لهاني رمزي عام 2003، ليتكرر بعدها التعاون بينه وبين هاني رمزي في 3 أفلام هم "السيد أبو العربي وصل" و "ظاظا" و "نمس بوند".

بينما كان فيلم "صرخة نملة" هو آخر أفلامه وتعاون فيه مع شقيقه #عمرو_عبدالجليل، كما كانت له مشاركة مسرحية من خلال تأليف مسرحية "دول عصابة يا بابا" للفنان محمد نجم.