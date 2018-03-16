محمد عادل إمام يكشف سراً يتعلق بفيلمه "جحيم في الهند"

عد مرور عامين على عرض فيلم #جحيم_في_الهند، قرر الفنان #محمد_عادل_إمام أن يكشف سرا يتعلق بالفيلم الذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا وقت عرضه.

وأوضح محمد إمام أن الفيلم الذي شارك في بطولته ياسمين صبري وبيومي فؤاد وأحمد فتحي، كان يحتوي على أغنية #انزل_يا_جميل للفنان #وليد_توفيق، وقد قدم أبطال الفيلم الأغنية بصوتهم وقاموا بتسجيلها.

إلا أن المفاجأة جاءت في رد فعل الشركة المنتجة للفيلم، التي وجدت أن أصوات أبطال الفيلم "كارثية"، حسب ما كشفه محمد إمام من خلال صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك".

هذا الأمر دفع الشركة المنتجة إلى حذف الصوت الخاص بالأبطال والاستعانة بصوت الكورال فقط في أحداث الفيلم، ما جعل بطل العمل يعلّق قائلاً: "مع إني شايف أن صوتنا أحلى بكتير من الكورال ومن وليد توفيق نفسه".

ونشر نجل الزعيم عادل إمام نسخة الأغنية التي قدمها الممثلون بصوتهم، وطلب من الجمهور الحكم بنفسه على صوته هو وباقي أبطال الفيلم، الذي تولى إخراجه معتز التوني، وتجاوزت إيراداته الـ30 مليون جنيه وقت عرضه.