"العربية" في عمق الصحراء مجدداً في "قامات القصيد"

لازلت أتذكر اليوم الذي كلفني فيه الأستاذ نوفل الجنابي بمهمة إدارة إنتاج سلسلة وثائقية تتناول موضوع #الشعر_النبطي في بادية شبه الجزيرة العربية وتدعى "قامات القصيد"، الاسم الذي ابتكره الأستاذ نوفل في مراحل الإعداد الأخيرة للعمل.

كانت فرصة "لا تُفوّت" بالنسبة لي، فأنا ابن مكة، لم يتسن لي سابقاً الذهاب إلى عمق صحراء بلادي من قبل، ولذلك وجدت فرصة المشاركة في هذا العمل أمراً ضرورياً لا يحتمل التردد أو التفكير فيه.

شهور أمضيتها بصحبة فريق العمل للإعداد لبرنامج #قامات_القصيد تعرفت خلالها على مخرجة العمل رنا معلّم، ومقدم السلسلة بول مارسيل، إلى جانب زملاء آخرين جعلوا محاولة العيش المؤقت في الصحراء أمراً ممكناً.

لم أصنف نفسي يوماً من ضمن المهتمين بالشعر، ولكن بعد التوغل أكثر فأكثر في هذا العمل والتواصل شبه المستمر مع الباحث إبراهيم الخالدي من الكويت، وجدت بعض الأبيات عالقة في ذهني، أرددها بين فترة وأخرى.

"لاجا ثور يخطب بنتك

فاضرب رجله وقل له قِف

والله ما يسوى مِلكتها

ولا يسوى قرع الدَف"

تتناول سلسلة "قامات القصيد" سير شعراء كبار تركوا ما لا يدعو للشك بصمةً في مجال الشعر العامي أو كما يطلق عليه بين ممتهنيه "النبطي"، كالشاعرة بخوت المرية، المولعة بحب السيارات والميكانيكا إلى جانب أبياتها اللاذعة، مروراً بشايع الأمسح الذي تحكي الأساطير عن نظره الثاقب "حرفياً" رغم أنه أمسح العين ويرى بعين واحدة فقط، إضافة إلى ابن القصب "حميدان الشويعر" أو "رئيس التـحرير" كما يسميه أهل الشعر وموته المثير للجدل.

نعم، شهد فريق العمل خلال التصوير في الصحراء أوقاتاً رائعة، لكن شهدنا أيضاً أوقاتاً صعبة.

خلال الفترة الطويلة التي تجاوزت العشرين يوماً تعلمت أن الصحراء تختلف من منطقة لأخرى، فهناك صحراء النفوذ الناعمة، وهناك صحراء الربع الخالي القاسية والمخيفة.. لا أخفيكم أننا حين كنا على أعتاب الربع الخالي شعرنا بلعنة غريبة تطاردنا، وهو أمر لن يصدقه إلا من مرّ من هناك!

لكن الأكيد في هذه الرحلة أننا تجاوزنا الكثير من العقبات، كليالي البرد الهمجية.. أتذكر أننا تجاوزنا موضوع "التغريز" المتكرر لسياراتنا وأصبح أمراً روتينياً. تجاوزنا الحواجز النفسية التي ترسمها الصحراء عادة لأبناء المدينة.

*نبذة عن البرنامج

في رحلته الأخيرة لبادية شبه الجزيرة العربية، يجدد الرحالة الهولندي مارسيل كوربرشوك رحلته عبر الصحراء وأهلها، ومعها يستعرض سير شعراء أعلام وما تبقى من شعرهم المجموع.

في السلسلة الوثائقية "قامات القصيد" تطرقنا لقصص وقصائد لشعراء أثار البعض منهم الجدل، والبعض الآخر ضرب الأمثال في الشجاعة والحكم، وشعراء آخرون تركوا آثاراً امتدت حتى يومنا هذا.

*مواعيد عرض البرنامج

البث الأول السبت 10:30 غرينتش (13:30 بتوقيت السعودية - 14:30 بتوقيت دبي)، ويعاد السبت 22:30 غرينتش، والأحد 16:00 غرينتش، والجمعة 02:30 غرينتش.