ما سر زيارة كاظم الساهر المفاجئة لمصر بعد غياب 8 سنوات؟

بعد غياب امتد لـ 8 سنوات كاملة، عاد المطرب #كاظم_الساهر إلى #مصر في #زيارة خاطفة، التقى فيها بالموسيقار المصري رضا رجب وغادر بعدها البلاد.

وفي تصريحات خاصة لـ "العربية.نت" أكد الدكتور #رضا_رجب #وكيل_نقابة_الموسيقيين، أنه تلقى اتصالا من القيصر يخبره فيه بتواجده بالقاهرة في زيارة خاطفة، وأنه يرغب في لقاءه ومصافحته قبل أن يغادر.

وبالفعل توجه الموسيقار المصري إلى حيث يتواجد كاظم والتقى به وظل معه قرابة الساعة، قبل أن يتوجه كاظم الساهر إلى المطار من أجل مغادرة البلاد.

وأكد رجب أن هذه الزيارة هي الأولى لكاظم الساهر منذ عام 2010، إلا أنه لم يفصح عن السبب الخاص بتواجد كاظم بالقاهرة، معتبرا أن تواجده لم يستمر سوى لساعات.

كما أشار إلى أنه اتفق معه على العودة إلى مصر مرة أخرى نهاية العام الجاري، بعد أن ينتهي القيصر من جدول أعماله المزدحم بحفلات في عدة بلدان، وأوضح وكيل نقابة الموسيقيين أنه اتفق مع كاظم على أن يحيى أكثر من حفل غنائي حينما يعود إلى مصر نهاية العام الجاري، وبالفعل اتفقا على ما يقرب من 5 حفلات.