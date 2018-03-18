إليسا تنقذ متسابقة رفضت الانضمام لفريقها بـ "ذا فويس"

شهدت الحلقة الأولى من مرحلة "المواجهة" ضمن برنامج " #ذا_فويس "، قيام الفنانة اللبنانية #إليسا بـ #خطف_المتسابقة_هالة_مالكي وضمها إلى فريقها.

وذلك بعد أن قرر #حماقي اختيار المتسابقة شيماء عبد العزيز، التي دخلت في مواجهة مع هالة مالكي وقدما معا أغنية "قال جاني بعد يومين"، لتغادر هالة فريق حماقي.

وقبل لحظات من انتهاء مشوار هالة مالكي بالبرنامج، قررت إليسا أن تستخدم خاصية الخطف وتضمها إلى فريقها.

مفارقة غريبة شهدها قرار إليسا، خاصة وأن هالة مالكي رفضت في مرحلة "الصوت وبس" الانضمام إلى فريق إليسا وفضلت الانضمام إلى فريق حماقي، رغم محاولات إليسا اقناعها بالانضمام إليها.

وبعد وقوع اختيار هالة على فريق حماقي، رفضت إليسا أن تصافحها بعدما توجهت إليها، قبل أن تتدخل أحلام وتؤكد أن إليسا تمزح ولا تتحدث بشكل جدي.

وكادت إليسا أن تنهي مشوار هالة مالكي بالبرنامج مرة أخرى في نفس الحلقة، بعدما حاولت أن تخطف المتسابق عبود أغوب إلى فريقها، إلا أنه اختار الانضمام إلى فريق حماقي الذي استخدم ورقة خطف المتسابق.