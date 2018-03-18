إليسا وعاصي يبكيان في "ذا فويس".. وهذا السبب

لحظات صعبة يعيشها المدربون الأربعة في مرحلة "المواجهة" ضمن برنامج " #ذا_فويس " الذي يعرض عبر شاشة "MBC" مساء السبت.

وتزداد الصعوبة في هذه المرحلة، خاصة وأن القرار بات في يد المدربين، الذين يقع على عاتقهم اختيار من يبقى ومن يرحل عن الفريق، وهو الأمر الذي تسبب في #بكاء_عاصي_الحلاني_وإليسا.

بعدما دخلت إليسا في نوبة بكاء قبيل إعلان قرارها بالمفاضلة بين خالد حلمي ومروان فقي، وعلقت على الأمر قائلة "حاسة حالي راح أبكي"، ولم تتمالك دموعها بسبب تعلقها بفريقها، ورغبتها في ألا يغادر أحد.

ذلك الأمر الذي دفع عاصي الحلاني للتخفيف عنها، بعدما حاول تهدئتها قائلا "تبكي الدنيا كلها إلا أنت" وقام باحتضان #إليسا التي شكرته على شعوره.

ويبدو أن #عاصي_الحلاني كان يحتاج إلى من يقف بجواره، حينما وقع عليه الدور في الاختيار بين الثنائي أنس الفحاصة وماريز فرزلي، قبل أن يقع اختياره على ماريز.

وتوجه بعدها لاحتضان أنس وهو متأثر بشدة بسبب خروج المتسابق، وحاول عاصي أن يتمالك دموعه، إلا ان #أحلام اكتشفتها قائلة "انت بتبكي ؟ .. بتبكي".