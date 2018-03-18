دار الأوبرا بالكويت تحتفي بـ"أبو بكر سالم"

تحتفي #دار_الأوبرا بدولة الكويت بذكرى الفنان الراحل #أبوبكر_سالم، بأمسيتين غنائيتين تقدمهما نخبة من الفنانين ويتغنون فيهما بأشهر أعمال الفنان الراحل، وستقام الأمسيتان مساء الخميس والجمعة المقبلين 22- 23 مارس، ويأتي في مقدمة الفنانين المشاركين عبدالله الرويشد، إلى جانب أحمد فتحي ومطرف المطرف ومساعد البلوشي.

وبحسب مصادر "العربية.نت" سيقدم #الرويشد جملة من أهم الأعمال التي تغنى بها أبو بكر وبشكل خاص أغنية "يا ناسين الحبايب" التي اشترك في غنائها مع الفنان الراحل في تسعينيات القرن الماضي.

يشار إلى أن الحفل سيحتضنه مركز جابر الأحمد الثقافي "دار الأوبرا"، مع فرقة المركز بقيادة المايسترو محمد باقر، وستسبق #الحفل، يوم الاثنين 19 مارس الجاري، ليلة تكريمية في المركز، تضم عددا من أصدقاء الراحل والفنانين، الذين تعاون معهم، للحديث عنه وعن مشواره الفني، الذي قارب الـ50 عاماً.