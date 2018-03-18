شاهد.. أحلام تطلب الانسحاب من "ذا فويس"

حيرة شديدة وقع فيها المدربون الأربعة، حينما طلب منهم إبداء الرأي في المتسابقين بمرحلة "المواجهة" ضمن برنامج " #ذا_فويس " الذي يعرض عبر شاشة "MBC".

ذلك الأمر الذي وصل إلى #محاولة_أحلام_الانسحاب_من_البرنامج ، حينما طلب منها إبداء الرأي في المنافسة بين الثنائي يوسف السلطان وعبود أغوب، على الرغم من كونهما ضمن فريق عاصي الحلاني وليسا بفريقها.

ولم تجد أحلام ردا على الأمر سوى محاولة الانسحاب قائلة "ممكن انسحب أنا من ذا فويس؟"، وهو الأمر الذي ردت عليه #إليسا قائلة "لا غنى عنك أحلام.. أبدا أبدا"، إلا أن الأخيرة تابعت قائلة "أنا برجع أقولكم أنو أنا بصراحة ودي انسحب من ذا فويس اليوم.. يعني ما ودي أكفي".

وبدوره رد #عاصي_الحلاني على أحلام قائلا "وجود أحلام إضافة لـ ذا فويس"، لتحاول بعدها أحلام تفسير الأمر بكونها قبل أن يصعد الثنائي على المسرح طلبت إحضار منديل لها خاصة وأنها لم تكن تتمالك دموعها، ووصفت الثنائي بكونهما يغنيان خارج الفضاء.

وفي النهاية وقع اختيار عاصي الحلاني على يوسف السلطان من أجل استكمال البرنامج، فيما قام #حماقي بخطف عبود أغوب بعد منافسة مع إليسا.