مصر.. الرقابة على المصنفات تلغي عرضاً مسرحياً

منعت هيئة الرقابة على المصنفات الفنية في #مصر عرضاً مسرحياً في اليوم الأول له بالقاهرة، مشترطة حذف خمسة مشاهد للسماح بعرض المسرحية.

وألغى المخرج #أحمد_العطار عرض يومي الأحد والاثنين من مسرحية "قبل الثورة" التي يشارك فيها ممثلان يجسدان القمع والركود في مصر قبل ثورة عام 2011.

وقالت الهيئة في بيانها إن العطار طالب بتشكيل لجنة ثانية لمشاهدة العرض في 19 مارس/آذار، رغبة في السماح بعرضه دون الاقتطاعات المقترحة، التي قال إنها تشوه المسرحية.

وتعرض المسرحية، التي كان من المقرر عرضها في مسرح يضم 100 مقعد لمدة أربع ليال، ضمن مهرجان "وسط البلد للفنون المعاصرة"، وهو أكبر حدث فني في وسط مدينة #القاهرة.