هؤلاء النجوم يطلقون أغنيات احتفالا بـ "عيد الأم"

في الحادي والعشرين من شهر مارس الجاري، يحتفل الجميع بعيد الأم، تلك المناسبة التي قرر عدد كبير من نجوم الوطن العربي استغلالها من أجل طرح جديدهم احتفالا بأمهات الوطن العربي.

والبداية كانت مع المطرب المصري، رامي جمال، الذي طرح قبل أيام أغنية "واقفة جنبي" وأعلن عن إهدائها إلى والدته وكافة الأمهات اللاتي قمن بتربية أبنائهن، معتبرا أن الأغنية التي كتب كلماتها محمد عاطف ولحنها مدين، هي أقل ما يمكن تقديمه للأم للتعبير عن الشكر والتقدير.

فيما استغل إيهاب توفيق تلك المناسبة، وتعاون في ديو جديد من نوعه من الطفلة أشرقت أحمد، التي عرفها الجمهور من خلال برنامج "ذا فويس كيدز" الذي يعرض عبر شاشة "MBC"، حيث قدما معا أغنية "مشوفتش زي أمي" التي كتب كلماتها عوض بدوي ولحنها وليد سعد.

ونالت الأغنية استحسان الجمهور خاصة مع الأداء الذي قدمته الطفلة أشرقت أحمد في أول عمل لها، بعد مشاركتها في البرنامج ووصولها لمراحله النهائية.

وكعادته دائما لا يفوت النجم اللبناني وائل جسار عيد الأم دون جديد، وهذا العام طرح وائل أغنيته "حبها فرض" التي أهداها إلى جميع الأمهات بالوطن العربي، وجاءت الأغنية بكلمات للشاعر مايكل توفيق، فيما تولى سامر أبو طالب التلحين.

ومن جانبه أعلن المطرب المصري أحمد سعد عن طرح أغنية "أمي" احتفالا بهذه المناسبة، وتلبية لرغبة والدته التي طالبته بأن يهديها في عيد الأم أغنية خاصة بها، وهو ما اعتبره أقل ما يمكن تقديمه إليها.

وفي هذه المناسبة قررت كارمن سليمان التي عرفها الجمهور في الموسم الأول ببرنامج "أرب أيدول"، أن تطلق أغنية تعبر عن وجهة نظرها كأم، حيث احتفلت من خلال الأغنية التي تحمل اسم "حاسة بسعادة" بمولودها الأول من زوجها الملحن مصطفى جاد، وأعربت عن استعدادها لتحمل مسؤولية طفلها بكل حب.

فيما طرح علي الحجار فيديو كليب جديدا لأغنيته "ست الكل" من أجل الاحتفال بالأمهات في عيد الأم، وشهد الكليب ظهور صور نادرة تجمع بين الحجار ووالدته في مراحل عمرية مختلفة، حيث ظل يتحدث لصورها ويغني لها طوال الكليب.