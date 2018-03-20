فيلم "هجولة 2" يغوص في العالم السري لمحبي التفحيط

بعد نجاح الجزء الأول لفيلم "هجولة" الإماراتي، يعود صناع العمل بجزء ثانٍ يحمل الطابع التشويقي نفسه.

وقد حقق الفيلم أرباحاً عالية بعد عرضه في الدور الإماراتية، مما شكل دافعاً لمنتجيه للقيام بجزء ثان بمشاركة أبطال سباقات عرب وخليجيين مثل النجم عبدو فغالي من لبنان وعلي اليوسف من السعودية وغيرهم.

كما تشارك في العمل السائقة الإماراتية، كشونه، التي اشتهرت بمقاطعها على مواقع التواصل الاجتماعي في أول ظهور سينمائي لها في هذا الجزء.

من جهته، قال مؤلف العمل ومخرجه، ابراهيم بن محمد، إن الجزء الثاني يمزج بين دول الخليج والعالم العربي في صبغة تشويقية متميزة، مؤكداً أن الاستعانة بنجوم السوشيال ميديا سيشكل عامل جذب إضافي لمحبيهم وجمهورهم.