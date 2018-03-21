تعرف على أشهر الأمهات في الدراما الخليجية

عد #دور_الأم من الأدوار المهمة التي ترتكز عليها #الدراما_الخليجية الاجتماعية. ولسنوات طويلة، ظلت مجموعة من الممثلات تؤدي هذا الدور بإتقان واحترافية عالية، حتى ارتبطت أسماؤهن في ذاكرة المشاهد بصورة #الأم. وإن كانت الممثلتان القديرتان أمينة رزق وكريمة مختار قد أبدعتا في هذا الدور عربياً، فإنه على مستوى الوسط الفني الخليجي هناك أسماء أتقنت دور الأم أيضاً.

حياة الفهد.. خالتي قماشة

أكثر من برز في هذا الدور سيدة الشاشة الخليجية #حياة_الفهد التي يحتفظ المشاهد بذكريات من عملها الشهير "خالتي قماشة" الذي قدمت فيه دور "الأم الشريرة" الحريصة على الأبناء من "حيل ومكر الزوجات". كما استطاعت تقديم دور الأم الفقيرة والبسيطة في أكثر من عمل.

منذ أكثر من 30 عاماً و"أم سوزان" تظهر على الشاشة في دور الأم، حتى شعر كثير من المشاهدين من أجيال مختلفة بصدق إحساسها وهي تؤدي الدور. يذكر أن أول عمل لها قدمت فيه دور الأم كان في تجربة سينمائية في الستينات في فيلم "بس يا بحر".

لطيفة المقرن.. أم حنونة

يذكر المشاهدون الخليجيون الفنانة #لطيفة_المقرن في المسلسل السعودي "خزنة" الذي يعود إلى أواخر الثمانينات عندما لعبت الفنانة البحرينية دور الأم الحنونة التي تعيش في مجتمع بسيط. اللافت أن لطيفة لم تستطع الخروج من عباءة #الأمومة في أعمالها الدرامية منذ ذلك اليوم إلى الآن.

أسمهان توفيق.. تنوع الشخصيات

الفنانة الفلسطينية التي برزت نجوميتها في الدراما الخليجية #أسمهان_توفيق قدمت دور الأم باقتدار. ولعل ما يميز أداء أسمهان عن غيرها، أن لديها القدرة على التنقل بين الشخصيات، فقدمت أدواراً للأم الحنونة، وأخرى للمتسلطة، وفي أعمال كانت أما غيورة، حيث كل دور كان مختلفا عن الآخر، وقد تقمصت توفيق كل شخصية بشكل مهني وقدمت أداء عاليا. ومن أبرز أعمالها "نقش الحنّة" و"عمود البيت".

سعاد عبدالله.. السندريلا تبدع

سندريلا الشاشة الخليجية الفنانة #سعاد_عبدالله أبدعت في تقديم دور الأم. وميّز تجربة عبدالله في أدوارها الرسائل التربوية التي كانت تتضمنها، وكثيراً ما كانت هي الأم التي تحمل مسؤولية الأسرة، وتخاف على الأبناء وتتصدى لمحاولات انزلاقهم عن القيم الاجتماعية. ومن أبرز أعمالها "أبناء الغد" و "أمنا رويحة الجنة" و"أم البنات".

مريم الغامدي.. أم أيضاً

عبر الشاشة السعودية وعبر الإذاعة، نجحت الفنانة السعودية #مريم_الغامدي في أداء شخصيات متنوعة للأم السعودية، وهي تحتكر هذا الدور تقريباً في الدراما المحلية. وعندما تتقمص الغامدي شخصية الأم، يشعر المشاهد بأنها أم حقيقية بكل أبعاد الشخصية. وقدمت الغامدي هذا الدور في أغلب أعمالها مثل "الوهم" و"طاش ما طاش" و"هوامير الصحراء".