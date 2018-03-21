هكذا احتفل هؤلاء النجوم بعيد الأم

استغل عدد كبير من نجوم الفن مناسبة #عيد_الأم من أجل الاحتفال بأمهاتهم اللواتي كن سببا في نجاحاتهم، والاعتراف بدورهن أمام الجمهور.

ونشر الفنان أحمد حلمي صورة تجمعه بوالدته على حسابه في "انستغرام"، وعلّق عليها كاتباً: "كل سنة وانتي طيبة يا أمي.. لو كان بإيدي ارجع الزمن تاني كنت رجعته عشان استمتع بتربيتك ليا من أول وجديد".

ووجّه حلمي التحية والتهنئة لكل الأمهات، وأكد أن الأمر لا يقتصر على عيد #الأم فقط، قائلاً: "كل دقيقة وكل لحظة وكل ساعة نبوس ايدكو ورجليكو ودماغكوا.. كل أم مصرية وأم عربية وأم شهيد في كل بقعة عربية".

وباتت شبكات التواصل الاجتماعي الساحة المناسبة للإعلان عن احتفال النجوم بمختلف المناسبات، لذا قامت دنيا سمير غانم بنشر صورة تجمعها بوالدتها الفنانة دلال عبد العزيز، وشقيقتها إيمي سمير غانم، ووجهت التهنئة لوالدتها، معتبرةً أنها "أرقى وأنقى مخلوق على وجه الأرض"، كما هنأت بقية #الأمهات.

من جهتها، اختارت دينا الشربيني أن تنشر صورة مجمعة لها بصحبة والدتها في لحظات مختلفة من طفولة النجمة. كما احتفلت بها من خلال رسالة وجهتها "للقلب والروح الأجمل"، في إشارة لأمها، كما وصفت والدتها بـ"المرحة والكريمة".

بدورها، عبّرت مي عز الدين عن حبها لوالدتها بصورة نشرتها تظهر فيها وهي تقبل يد والدتها، وعلقت عليهاً: "كل عيد أم وانتي طيبة ومعايا يا سندي في الدنيا.. أنا من غيرك ولا حاجة".

من جانبه، نشر خالد سليم صورة والدته ووجّه إليها رسالة من أجل الاحتفال بها في عيد الأم، كما احتفل بباقي الأمهات. ونفس الأمر قامت به منة فضالي التي نشرت صورة تجمعها بوالدتها وأكدت أنها "كل شيء في هذه الحياة" بالنسبة لها. كما تمنت أن تحقق لوالدتها أمنيتها، وهي أن تصبح منة أماً كما تتمنى والدتها.

ولم تختلف طريقة جنات في التعبير عن حبها لوالدتها، بعدما نشرت صورة تجمعهما معاً وعلقت عليها: "الأم لا تتوقف عن العطاء، ربنا يخليكي ليا يا أغلى حاجة في حياتي".

أما عمرو دياب فاختار أن يوجه الرسالة بصوته، من خلال حسابه على "انستغرام"، حيث نشر مقطع فيديو يظهر فيه بصحبة والدته، ووجه رسالة قائلاً: "كل سنة وكل أم طيبة وبخير وسعادة".