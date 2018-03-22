الحبيب والزهراني يقدمان بديل "سيلفي" في رمضان

أنهى الفنان #حبيب_الحبيب و #أسعد_الزهراني، جزءاً كبيراً من عملهم التلفزيوني الذي يتم تصويره حالياً في دبي، لعرضه خلال شهر رمضان القادم.

وحصلت "العربية.نت"، بحسب مصادرها على تفاصيل العمل، حيث تم الانتهاء من 80‎% من تنفيذ الحلقات، والعمل سيكون بديلاً لمسلسل "سيلفي" الذي تم إيقافه بسبب عرض عمل "العاصوف" لناصر القصبي خلال شهر رمضان الماضي.

وعن المسلسل قالت المصادر: "سيشهد العمل الذي يشرف عليه الكاتب خلف الحربي تنوعاً في الحلقات. والمضمون سيكون في قالب كوميدي اجتماعي، وستقدم الحلقات على أجزاء، حيث تتكون كل حلقة من 5 أجزاء".

وأضاف: "سيشهد العمل مشاركة الفنانة شمس الكويتية التي ستشارك في تمثيل دور مغنية".

ولم يتم اعتماد اسم المسلسل النهائي، وتم اختيار اسم مبدئيا، وهو "عوض في ورطة".

وأشار المصدر نفسه إلى احتمال مشاركة الفنان #ناصر_القصبي في العمل بأحد الحلقات كضيف شرف.

ويشارك في بطولة المسلسل إضافة إلى الحبيب والزهراني، الفنان محسن الشهري، وفي كتابة المسلسل خلف الحربي وإخراج أوس الشرقي.