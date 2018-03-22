نجلاء فتحي ترد على شائعة مرضها بصورة

أرقت تدوينة للكاتبة الصحافية والناقدة المصرية، ماجدة خير الله، محبي الفنانة #نجلاء_فتحي وجعلتهم يشعرون بالقلق الشديد على صحتها، ودفعت النجمة المصرية للموافقة على نشر أحدث صورة لها حتى تطمئن جمهورها على صحتها.

وقامت الناقدة ماجدة خير الله بكتابة تدوينة على موقع التواصل " #فيسبوك"، دعت فيها كل محبي الفنانة التي تعرضت لأزمة صحية خلال العامين الأخيرين بالشفاء العاجل، وهو ما أثار حالة من القلق على صحتها، وانهالت الاتصالات على زوجها الإعلامي المصري #حمدي_قنديل للاطمئنان عليها.

وخلال ساعات رد عاصم قنديل، المحامي وشقيق زوج الفنانة على الشائعة، وكتب على صفحته الشخصية على مواقع التواصل "فيسبوك" موجها حديثه للناقدة الفنية: "الفنانة نجلاء هي زوجة شقيقي حمدي قنديل، وهي بصحة جيدة، ولم تنتابها أي أعراض مرضية خلال السنوات الأخيرة، أتمنى لها ولشقيقي وافر الصحة وطول العمر".

والخميس، ردت حنان شومان، عضو لجنة تحكيم بمهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما، بتغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وصورة للفنانة نجلاء فتحي تنفي فيها شائعة مرضها.

وكتبت شومان: "صورة الجميلة دوما نجلاء فتحي وزوجها حمدي قنديل. للأسف زميلة صحافية كتبت تدعو لها بالشفاء وكأنها ستموت مما أرق محبي النجمة الكبيرة التي غضبت جدا جدا مما كتبته الزميلة، مضيفاً أنها استأذنت النجمة المصرية في التوضيح ونشر الصورة لطمأنة جمهورها ومحبيها.

وكانت الفنانة المصرية قد أصيبت بمرض نادر ومستعص سافرت على إثره للعلاج في سويسرا خلال مارس 2015.

وقال زوجها الإعلامي حمدي قنديل لـ"العربية.نت" وقتها إن الفنانة مصابة بصدفية مستعصية، تعرضت لها قبل أقل من عام، ولكنها زادت في الفترة الماضية ووصلت إلى العظام.

وأوضح أن العلاج تمت إجازته في الولايات المتحدة الأميركية واليابان مؤخرا، وأن نجلاء فتحي ستحصل على أربع حقن لمدة تتراوح بين شهر وستة أسابيع، قبل أن يعودا إلى مصر مرة أخرى.

وفي يونيو/حزيران 2016 ظهرت الفنانة المصرية بصحة جيدة عقب علاجها وقام زوج ابنتها المخرج والإعلامي، محمد خضر، بنشر صورة لها تجمعها مع حفيدتها زين، وابنتها ياسمين أبوالنجا، على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".