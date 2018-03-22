هل حقا تراجعت شيريهان عن عودتها للتمثيل؟

ما زال الجمهور العربي ينتظر عودة النجمة شيريهان إلى التمثيل مرة أخرى، لتنهي أكثر من 15 عاما ظلت فيها بعيدة عما برعت فيه لسنوات.

ورغم إعلان #شيريهان قبل عام عن عودتها مرة أخرى، وذلك عبر مؤتمر صحافي نظمته شركة "العدل جروب"، على أن تكون العودة من خلال عدد من الأعمال المسرحية التي يكتبها مدحت العدل.

إلا أن الجدل تجدد وخرجت أقاويل تشير إلى أن شيريهان تراجعت عن عودتها، وفضلت أن تظل بعيدة عن التمثيل كما كانت طوال السنوات الماضية.

وهو ما رد عليه الكاتب #مدحت_العدل في لقاء تلفزيوني من خلال برنامج "The Insider بالعربي"، مؤكدا أنهم انتهوا بالفعل من تصوير أول عرض مسرحي لشيريهان، ويعملون في الوقت الحالي على التحضير للعرض الثاني.

إلا أن حديث العدل يشير إلى أن هناك تعديلات طرأت على العروض المسرحية بالفعل، خاصة أنه كان مقررا منذ البداية أن يتم تنفيذ 13 عرضا مسرحيا.

غير أنه أكد على كونهم لن يتمكنوا من تنفيذ هذا العدد، وسيحاولون تنفيذ 3 أو 4 عروض مسرحية على أقصى تقدير، على أن تقدم بجودة مميزة ولن تقل عما يقدم في الولايات المتحدة الأميركية.

وتقدم شيريهان في العروض المسرحية قصصاً لنساء من التاريخ القديم والحديث، حيث تلعب أدوار "كوكو شانيل" و "مارلين مونرو" و "شجرة الدر".