"أذن" سيلين ديون تجبرها على إلغاء حفلاتها في لاس فيغاس

أعلنت النجمة الكندية #سيلين_ديون إلغاء سلسلة من الحفلات في #لاس_فيغاس خلال الربيع بسبب مشاكل في الأذن تتطلب عملية جراحية.

وأكدت المغنية عبر صفحتها على شبكة #فيسبوك، "عاكسني الحظ في الفترة الأخيرة.. كنت متشوقة للصعود مجددا إلى المسرح إلا أنني مريضة"، مقدمة اعتذاراتها "إلى كل الذين كانوا قد قرروا السفر إلى لاس فيغاس لرؤية العرض".

وألغت النجمة الحفلات المقررة من 27 آذار/مارس إلى 18 نيسان/إبريل في قاعة "كولوسيوم" للحفلات في فندق "سيزرز بالاس". ومن المتوقع أن تستأنف حفلاتها في 22 أيار/مايو.

وجاء على صفحتها أنها تعاني من مشكلة في الأذن تتسبب لها بتفاوت في السمع وتجعل من الغناء صعبا جدا. وهي لم تعد تتجاوب في الأسابيع الأخيرة مع العلاج مما يجعلها مضطرة للخضوع لعملية جراحية.