الجدل حُسم.. محمد حفظي رئيساً لمهرجان القاهرة السينمائي

أخيراً أسدل الستار على الجدل الخاص بـ #رئاسة_مهرجان_القاهرة_السينمائي الدولي في دورته الـ40، التي تنطلق بعد أشهر.

وأعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، عن تعيين المنتج #محمد_حفظي رئيسا للدورة المقبلة، فيما يستمر الناقد يوسف شريف رزق الله مديرا فنيا للمهرجان.

وجاء اختيار محمد حفظي ليخلف الدكتورة ماجدة واصف التي أنهت مهمتها بنهاية الدورة الـ39، فيما اعتذر الفنان حسين فهمي عن تولي رئاسة المهرجان في دورته المقبلة، بسبب ارتباطاته الفنية التي تمنعه من التفرغ لمهام المنصب.

ولم يكن #حسين_فهمي هو الاسم الوحيد المطروح خلال الأيام الماضية من أجل تولي رئاسة #مهرجان_القاهرة_السينمائي، بعدما ظهر أكثر من اسم أبرزهم الفنانة ليلى علوي.

وأخيراً حسمت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الأمر، وأعلنت تعيين حفظي بعد اجتماعها معه.