هيفاء وهبي لمنتقدي مسلسلها: اخبطوا رأسكم بالحيط

لهجة حادة استعملتها الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي في الرد على كل ما أثير حول مسلسلها الجديد " #لعنة_كارما" الذي بدأت في تصويره قبل أيام، أملا في عرضه بشهر رمضان المقبل.

#هيفاء_وهبي قررت أن ترد بعد الأخبار التي نشرت حول مسلسلها والقضية التي يتناولها، وكذلك التعليقات التي وردتها على المشهد الذي نشر من المسلسل.

واختارت هيفاء أن ترد من خلال حسابها على تطبيق "سناب شات" مؤكدة أن كل الكلام الذي كتب حول مسلسلها والأحداث الخاصة به غير صحيح قائلة: "كل الكلام المكتوب عن أحداث مسلسل لعنة كارما غلط بلغط.. لا تجارة آثار ولا سيدة أعمال".

وتابعت هيفاء حديثها حول المشهد المسرب: "وبالنسبة للمشهد اللي نزل كان بروفة حركة لاحد المشاهد".

وواصلت هيفاء هجومها: "اما التعليقات عن استعراض الجسم والشعر و و .. فياريت تخبطوا رأسكم بأقرب حيط، كارما هتزعل ناس كتير! صباح القصف".

وتواجه هيفاء وهبي تحديا كبيرا من أجل لحاق مسلسلها بالعرض في شهر رمضان المقبل، خاصة وأن العمل الذي تولى إخراجه خيري بشارة بعد اعتذار المخرج إسماعيل فاروق انطلق تصويره مؤخرا، ويحاول القائمون عليه انجاز أكبر قدر من المشاهد في وقت قصير من أجل اللحاق بالموسم الدرامي.