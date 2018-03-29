شاهد.. فنانون منعتهم عاصفة ترابية من العودة لمنازلهم

تسببت العاصفة الترابية التي تعرضت لها #مصر مساء الأربعاء، في إيقاف تصوير مسلسل "عزمي وأشجان" الذي يقوم ببطولته حسن الرداد وزوجته إيمي سمير غانم.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بعدما اضطر فريق عمل المسلسل إلى الاختباء لحين انتهاء العاصفة، خاصة أنهم لم يتمكنوا من مغادرة موقع التصوير والتوجه إلى منازلهم بسبب سوء الأحوال الجوية.

ونشرت الفنانة نسرين أمين المشاركة في بطولة المسلسل، مقطع فيديو عبر حسابها على "انستغرام" ظهر فيه بطل المسلسل حسن الرداد وهو يرتدي كمامة على وجهه.

وأكد الرداد في الفيديو أن هجوم العاصفة الترابية تسبب في إيقاف التصوير، إلا أنهم مازالوا مختبئين ولا يستطيعون العودة إلى منازلهم بسبب سوء الأحوال الجوية، كما أن التنفس صعب.

وأزاح الرداد الكمامة عن وجهه ليؤكد للجمهور الذي لم يتعرف عليه أنه حسن الرداد، وأخذ يتجول بالهاتف بين الحضور حيث ظهرت نسرين أمين وكذلك إيمي سمير غانم التي حذرت المتابعين من مغادرة منازلهم أو فتح نوافذ المنازل، وكذلك عدم ترك الحيوانات الأليفة خارج المنزل بسبب الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد.