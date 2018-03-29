فنان العرب يطلق ألبومه الجديد.. وهذه تفاصيله

يطلق فنان العرب #محمد_عبده اليوم الخميس، ألبومه الجديد بعنوان #عمري_نهر، ويضم الألبوم 10 أعمال منوّعة مع مجموعة من الشعراء المخضرمين، يأتي في مقدمتهم الأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن، وثريا قابل وفائق عبد الجليل ونزار قباني والشيخ عيسى بن راشد آل خليفة وفهد عافت وطارش قطن.

وتولى الموسيقار طلال تلحين جميع أغاني الألبوم، ومن أغاني الألبوم: تأخرنا، ولكل شي أول، وأنا سرحان، وليل العاشق، ولو ما تحب العين، وجتني الأسامي، وجيت على بالي، ورائعة نزار قباني " في المقهى".

وشكل حضور طلال مع فنان العرب ثنائية رائعة، من خلال مسيرته الغنائية بتقديمهما أعمالاً خالدة بالساحة الفنية.

وأغنية عمري نهر للشاعر بدر عبدالمحسن من كلماتها:

عمري نهر لي متى تاقـف على ضفافه

كلي أمر .. اتلاشى .. وانته تناظر

أنا حبيبي .. يشق الما بمجدافه

ما يمد فيه النظر .. صدفه وهو عابر

****

قلي سبقني الهوى .. أو توني خلافه

والا متى اتحبني .. وأكون لك شاكر

وقفت تشهد عبوري تحت صفصافه

وتعد ذابل ورقها .. قبل ما تسافر

****

لا تروح ما ودعك .. من تملك شغافه

قلبن يحبك حنون .. وظالم .. وحاير

فوقي جسر .. وان عبرته .. فحفظ أوصافه

ما تكره اليوم يمكن .. تعشقه باكر

وتولى مهام الإشراف على الألبوم خالد أبو منذر، وتوزيع من سيـروس، وهاني فرحات، ويحيى الموجي، ووجدي فؤاد، وحسـام كامل، ومن إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

يذكر أن ألبوم "رمـاد المصابيح" هو آخر ألبومات #فنان_العرب الفنية، الذي طرح في إبـريل 2017 وصاغ كلمـاته الأمير الشاعر بدر بن عبد المحسـن، ويجدد التعاون معه مرة أخرى بأغنية "عمري نهر".

وفي سيـاق متصل يحيي فنان العرب في #دار_الأوبرا المصرية في مطلع شهر مايو حفلاً غنائياً يتوقع أن يغني فيه أغاني ألبومه الجديد.