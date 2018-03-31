حورية فرغلي: درة خطفت هذا الدور مني.. وتسيء لي

رغم مرور 4 سنوات على عرض مسلسل #سجن_النسا الذي قامت ببطولته نيللي كريم ودرة وروبي، إلا أن الفنانة #حورية_فرغلي ما زالت تستذكر ما حدث معها.

وكانت حورية مرشحة للمشاركة في بطولة المسلسل، إلا أنه تم تصويره في النهاية دون تواجدها، ما جعلها تصرح في الفترة الماضية أن هناك "فنانة" قامت "بخطف" دورها بالمسلسل.

وفي لقاء تلفزيوني مساء الجمعة كشفت حورية أن #درة هي من حصلت على الدور الذي كانت ستؤديه في المسلسل، قائلةً: "معرفش مين اختار البني آدمة دي.. فجأة لقيت المسلسل اتعمل واتصور ودرة موجودة".

وشددت على أنها كانت قد اتفقت على أداء دور معيّن في المسلسل، لكنها اكتشفت بعد ذلك أن العمل تم تصويره وتقديمه بدونها.

وعن علاقتها حالياً بدرة، قالت: "غلطت فيا.. مستحيل نكون صحاب"، مسترجعةً ما حدث أثناء تصوير أحد الأفلام التي شاركت فيها إلى جوار درة، حيث أكدت أن نقاشا وقع بينهما قبل أن يتطور الأمر إلى شجار.

كما أكدت أن درة دائما ما تتحدث عنها "بشكل غير لائق" قائلةً: "بتتكلم عليا كتير مش كويس.. بتقول إن أنا بلدي ومش ممثله شاطرة".

وأوضحت أن درة، وأثناء تواجدها بحفل فيلم "ديكور" الذي قامت ببطولته حورية فرغلي رفضت طلب مصور أن يلتقط لها صورة قائلةً: "خلوا حورية تنفعكوا"، حسب ما أكدت حورية أنها سمعته بأذنيها أثناء تواجدها بالقرب من درة.